Padova, Fusi: "Siamo forti e ce la possiamo giocare con tutti" ​​

Pietro Fusi, centrocampista del Padova e autore del gol del pareggio contro la Sampdoria, ha commentato la sfida contro i blucerchiati, finita con un punto per parte proprio grazie al suo gol.

“Penso che avremmo potuto fare qualcosa di più, ma alla fine era importante non perdere – esordisce Fusi -. Siamo una squadra che non molla mai, anche quando andiamo sotto rimaniamo aggrappati alla partita. Vedo il bicchiere mezzo pieno. Ci dobbiamo tenere le cose positive. Siamo forti e possiamo giocarcela con tutti”

“Sono contentissimo per il gol, pensare di essere qui è veramente bellissimo dopo aver segnato il primo gol in Serie B. Era importante tenerli sotto, sono una squadra in difficoltà ma hanno singoli davvero forti. L’esultanza? Un po’ titubante, avevo paura di essere in fuorigioco”.







