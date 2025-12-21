Monza, Bianco: “Avanti contro tutto e tutti, col Modena sarà una bella partita”

Paolo Bianco, allenatore del Monza, commenta la roboante vittoria sul proprio campo contro la Carrarese per 4 – 1, che conferma il secondo posto alla squadra lombarda.

“Non so se sia stata la nostra miglior prestazione dell’anno – esordisce Bianco -, mi sono arrabbiato molto per il gol subito. Non dobbiamo farci condizionare dagli episodi arbitrali, dobbiamo andare avanti contro tutto e tutti. Anche se quest’anno siamo veramente sfortunati. Non ci siamo fatti condizionare da nessun fattore”.

Il tecnico spende anche qualche parola in vista del Modena, prossimo avversario del Monza, e del quale è stato allenatore per circa un anno: “Abbiamo ancora 6 giorni prima del Modena: è una squadra forte, che merita e che è ben allenata. Sarà una bella partita. Forse mi fischieranno, ma va bene così”.







