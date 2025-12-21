Venezia, Stroppa: "Quasi perfetti, atmosfera da categoria superiore" ​​

Giovanni Stroppa, allenatore del Venezia, è intervenuto nel post partita della sfida vinta dalla sua squadra sul campo del Modena, sottolineando aspetti positivi e negativi.

“Siamo stati quasi perfetti – commenta il tecnico -, a parte alcune occasioni sbagliate davanti al portiere. Venire qui e imporsi in questo modo è sicuramente importante. Ho un po’ di nervosismo perché si rischia sempre di compromettere il risultato, ma andiamo avanti”.

Nonostante l’ottima prestazione Stroppa non è soddisfatto al 100%: “Vorrei poter parlare solo bene della mia squadra, ma le occasioni fallite un po’ mi tolgono la soddisfazione. Comunque, tre punti veramente importanti. Lo stadio era pazzesco, una vera atmosfera da categoria superiore”.







