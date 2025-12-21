Avellino – Palermo 2 – 2, le pagelle dei quotidiani
Il Palermo pareggia ad Avellino in una gara tra alti e bassi. Diakitè è il calciatore con il voto più basso nei quotidiani di oggi.
I voti
Giornale di Sicilia: Joronen 7,5; Peda 5,5, Bani 5 (21’ st Gyasi 5,5), Ceccaroni 5,5; Diakité 4, Segre 5 (21’st Gomes 5,5), Ranocchia 7 (40’ st Blin sv), Augello 5,5; A. Palumbo 5 (40’ st Giovane sv), Le Douaron 5 (43’ st Veroli sv); Pohjanpalo 6
Corriere dello Sport: Joronen 7; Peda 6, Bani 5,5 (21’ st Gyasi 6), Ceccaroni 5,5, Diakité 5, Segre 5 (21’ st Gomes 6), Ranocchia 6,5 (41’ st Giovane sv), Augello 6, A. Palumbo 5 (40’ st Blin sv), Le Douaron 6 (43’ st Veroli sv), Pohjanpalo 6,5
Gazzetta dello Sport: Joronen 7; Peda 6, Bani 5,5 (dal 21’ s.t. Gyasi 6), Ceccaroni 5,5; Diakité 5, Segre 5,5 (dal 21’ s.t. Gomes 6,5), Ranocchia 6,5 (dal 40’ s.t. Giovane s.v.), Augello 6,5; A. Palumbo 6, (dal 40’ s.t. Blin s.v.), Le Douaron 5,5 (dal 43’ s.t. Veroli s.v.); Pohjanpalo 6