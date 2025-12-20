Avellino - Palermo 2 - 2 LE PAGELLE / Joronen il migliore, disastro Diakité ​​

Difficile spiegare questo pareggio. Il Palermo per un’ora ha giocato davvero male, meritando la sconfitta, poi è riuscito incredibilmente a ribaltarla con un quarto d’ora cinico e quando la strada sembrava in discesa si è fatto rimontare. Il sogno del ‘furto’ calcistico è durato pochissimo, complice anche una espulsione del peggiore in campo, Diakité.

Una squadra che vuole andare in Serie A non può sprecare certi regali della sorte, anche se il pareggio è il risultato più giusto di una partita poco brillante, nonostante i quattro gol segnati. Che il Palermo non sia andato come doveva andare si capisce anche dal fatto che Joronen è stato il migliore in campo. E va detto che, nel recupero, i rosanero hanno anche rischiato di perdere.

È mancata la qualità ed era prevedibile contro un avversario che fa giocare poco e su un campo sintetico. Ma è mancata anche la personalità e forse è più grave. Se nella prima mezz’ora il Palermo si è fatto apprezzare per un buon pressing (ma solo quello) lascia perplessi il modo in cui si è consentito all’Avellino di trovare l’1 a 0 e ancora di più è stato deludente l’approccio alla gara nel secondo tempo.







Due episodi favorevoli avevano consentito al Palermo di trovarsi in vantaggio con il minimo sforzo (gran gol di Ranocchia e rigore di Pohjanpalo) ma non è stato in grado di addormentare la partita nonostante i cambi ‘difensivisti’ di Inzaghi. Un’occasione sprecata, che costa due punti in più di ritardo da Frosinone, Monza e Venezia, che hanno vinto.

AVELLINO: Daffara 6; Enrici 5,5 (dal 39′ s.t. Russo 6,5), Simic 6,5, Fontanarosa 5,5; Missori 6,5, Palmiero 6 (dal 28′ s.t. Palumbo 7), Sounas 6, Besaggio 6 (dal 43′ s.t. Panico s.v.), Cancellotti 5,5; Tutino 5 (dal 28′ s.t. Patierno s.v.), Biasci 6,5 (dal 39′ s.t. Lescano s.v.).

PALERMO: Joronen 7; Peda 5,5, Bani 5,5 (dal 21′ s.t. Gyasi 5,5), Ceccaroni 5,5; Diakité 4, Segre 5 (dal 21′ s.t. Gomes 5,5), Ranocchia 6 (dal 39′ s.t. Giovane s.v.), Augello 5,5; Palumbo 5 (dal 39′ s.t. Blin s.v), Le Douaron 5 (dal 43′ s.t. Veroli s.v.); Pohjanpalo 6,5.

Joronen 7: Capisce fin da subito che non sarà né una partita tranquilla, né da cleen sheet. Alla prima bordata pericolosissima di Palmiero riesce a mettere una pezza con una parata in tuffo; sul gol ravvicinato di Biasci non può proprio farci nulla. Poi è coraggioso in uscita bassa, successivamente è bravo a sbarrare la strada a Tutino che è solo davanti a lui e lo costringe a decentrarsi (il 2 a 0 avrebbe chiuso la gara) ed è attento in un altro paio di situazioni potenzialmente pericolose. Sorpreso e incolpevole sul 2 a 2 di Palumbo ma provvidenziale nel recupero.

Peda 5,5: Ha un po’ smarrito quel po’ di sicurezza e personalità che aveva esibito ad inizio di stagione. Viene schierato braccetto di destra e soffre più del necessario, ricorrendo più al fallo che all’anticipo pulito.

Bani 5,5: Soffre anche lui ed è un brutto segnale. Rimedia presto un’ammonizione per un intervento in scivolata un po’ troppo aggressivo (sarà squalificato) e talvolta si trova in difficoltà, anche per la poca concentrazione dei compagni di reparto: in occasione del gol di Biasci, ad esempio, è sorpreso dal ‘buco’ a sinistra e non riesce a mettere pezze. Rischia anche la seconda ammonizione per fallo su Tutino e a quel punto Inzaghi decide di sostituirlo prima che sia troppo tardi.

(dal 21′ s.t. Gyasi) 5,5: Bentornato in campo dopo una lunga assenza, già questa è una bella notizia. E siccome il Palermo ‘gira’ la partita dopo il suo ingresso in campo, diciamo che ha anche portato fortuna. E non solo, perché l’azione del gol parte proprio da una sua giocata. Però, sull’azione del 2 a 2 si fa superare con facilità da Russo che va al cross per Palumbo.

Ceccaroni 5,5: Dalle sue parti l’Avellino fa le cose migliori e anche Ceccaroni non sembra solido e determinato come in altre occasioni. Il gol nasce dalle sue parti (ma la frittata è collettiva) però poi commette un errore clamoroso, con un retropassaggio a Joronen che in realtà è un assist per Tutino: lo stesso Ceccaroni riesce a salvare sulla linea ma non basta ad assolverlo. Nell’ultima parte di gara cerca con sempre più continuità qualche inserimento in area avversaria: il 2 a 2 porta anche il suo contributo, la conclusione che costringe il portiere a una respinta affannosa è sua.

Diakité 4: Ripescato titolare per il forfait di Pierozzi. Prestazione deludente sia dal punto di vista tattico che tecnico: non ha i movimenti da ‘quinto’, il suo binario scorre parallelo alla linea del fallo laterale, senza mai qualcosa di diverso. Se aggiungiamo che quando va al cross è lento, imprevedibile e impreciso il quadro è completo. Dopo i primi cambi va a fare il braccetto di destra lasciando ad altri il compito di spingere sulla fascia. Si fa espellere, subito dopo l’1 a 2, per un intervento aereo a centrocampo (seconda ammonizione, gomito in faccia) che è la conclusione di una gara da dimenticare.

Segre 5: Nemmeno lui raggiunge la sufficienza nonostante ci metta corsa e volontà. Tocca e recupera pochi palloni, la dinamica della gara non gli consente di andare a cercare avventure in avanti da goleador e quando nel primo tempo gli capita un pallone vagante tra i piedi ‘mastica’ la conclusione, colpendo Augello che era in traiettoria. Molti falli e un crescente nervosismo suggeriscono a Inzaghi di cambiarlo a metà ripresa.

(dal 21′ s.t. Gomes) 5,5: Con il suo ingresso in campo il Palermo cambia fisionomia: lui va a fare il centrocampista, Diakité retrocede in difesa. Non cambia di molto l’andazzo della gara.

Ranocchia 6: Il suo gol è bellissimo: un tiro fortissimo, di sinistro, al volo, su respinta del portiere. Una rete che rianima un Palermo che fino a quel momento era in terapia intensiva. Ed è un gol che gli consente di controbilanciare l’errore del primo tempo, perché una bella fetta di responsabilità sul gol di Biasci è sua: contrasta l’avversario in modo molle, nonostante sembri in anticipo, e gli lascia spazio per incunearsi in area. L’unica cosa positiva di rilievo, in tutto il primo tempo, è un bel traversone al centro per Augello ma ci sono molti errori in fase di impostazione. Per un’ora non riesce a dare un contributo di qualità, poi il lampo che copre una prestazione al di sotto delle ultime gare.

(dal 39′ s.t. Giovane) s.v.

Augello 5,5: Partenza dinamica, il Palermo crea soprattutto sulla fascia sinistra e lui è coprotagonista di un quarto d’ora decente: ma è più fumo che arrosto. Cerca il gol con un bel taglio in area ma non riesce a deviare il pallone, poi arretra il baricentro e nemmeno nel secondo tempo riesce a imporre la sua forza fisica. Entra nella prolungata azione del pareggio ed è lui a pescare bene Ceccaroni in area con una giocata ‘morbida’ che fa parte del suo repertorio.

Palumbo 5: Questo tipo di partite non sono quelle a lui congeniali ma ci si aspetterebbe comunque qualcosa in più. Si segnala per un buona predisposizione al pressing nella prima mezz’ora che frutta qualche recupero di palla ma non fa giocate di qualità.

(dal 39′ s.t. Blin) s.v.

Le Douaron 5: Per la mezz’ora iniziale è anche lui impegnato in un pressing efficace ma in realtà la palla la tocca davvero raramente. La sveglia, anche per lui, suona dopo il gol del pareggio e il francese fa vedere qualche giocata che attutisce l’insufficienza.

(dal 43′ s.t. Veroli) s.v.

Pohjanpalo 6,5: Riesce a essere decisivo anche in una giornata che non era partita sotto una buona stella: si procura il rigore con un tiro da fuori area che viene respinto con un fallo di mano ed è lui stesso a trasformare il penalty con rabbia e furore da attaccante spietato. E sono undici. Nella prima ora solo un tiro dal limite che poteva essere migliore e termina fuori, e un colpo di testa fuori misura.

