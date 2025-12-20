Palermo, Bani squalificato: salterà la gara col Padova

Mattia Bani salterà la gara col Padova. Il difensore era diffidato e ha rimediato, durante la partita con l’Avellino, il quinto cartellino giallo del suo campionato.

Bani sarà quindi squalificato dal Giudice Sportivo, che lo fermerà per il prossimo turno. L’esperto difensore salterà la gara col Padova, in programma il 27 dicembre alle ore 17.15, ultimo match del 2025. Bani è stato ammonito al 17′ della partita con l’Avellino dopo un brutto fallo su Besaggio.

Sarà un’assenza pesantissima per il Palermo, che perderà il leader difensivo e il capitano. Bani ha saltato tre partite per infortunio e il Palermo non ha mai vinto.







