Primavera, pari esterno per il Palermo: a Catanzaro finisce 1 – 1

Redazione 20/12/2025 16:30

Si allunga il digiuno di vittorie del Palermo Primavera. I giovani rosanero hanno collezionato l’ottava gara consecutiva senza successi, pareggiando 1 – 1 sul campo del Catanzaro.

Il Catanzaro è passato in vantaggio al 39′ grazie alla rete di Lucito, ma al 78′ i baby rosanero hanno ristabilito l’equilibrio con il gol di Caruso.

In classifica il Palermo resta al terzultimo posto con 9 punti: un solo punto di vantaggio sulla Salernitana, penultima, e quattro sul Crotone, fanalino di coda. La squadra allenata da Del Grosso non centra il successo dalla quinta giornata.



