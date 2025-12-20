Avellino – Palermo, la diretta testuale del match / LIVE
Il Palermo va a caccia del poker dopo le tre vittorie di fila. I rosanero giocano sul difficile campo in sintetico dell’Avellino. A partire dalle ore 17.15, la diretta testuale del match su Stadionews.
Le formazioni ufficiali (calcio d’inizio alle 17.15)
AVELLINO (3-5-2): 30 Daffara; 56 Enrici, 44 Simic, 63 Fontanarosa; 2 Missori, 6 Palmiero (C), 24 Sounas, 39 Besaggio, 29 Cancellotti; 7 Tutino, 14 Biasci.
A disposizione: 1 Iannarilli, 8 Gyabuaa, 9 Patierno, 10 Russo, 17 Crespi, 20 Palumbo, 23 Cagnano, 32 Lescano, 33 Panico, 78 Milani, 79 Manzi.
Allenatore: Biancolino.
PALERMO (3-4-2-1): 66 Joronen; 29 Peda, 13 Bani (C), 32 Ceccaroni; 23 Diakité, 8 Segre, 10 Ranocchia, 3 Augello; 5 Palumbo, 21 Le Douaron; 20 Pohjanpalo.
A disposizione: 1 Gomis, 22 Bardi, 6 Gomes, 9 Brunori, 11 Gyasi, 17 Giovane, 19 Bereszynski, ,28 Blin, 31 Corona, 72 Veroli.
Allenatore: Inzaghi.
Arbitro: Simone Galipò (Firenze).
Primo assistente: Valerio Colarossi (Roma 2).
Secondo assistente: Marco Ricci (Firenze).
Quarto ufficiale: Valerio Vogliacco (Bari).
VAR: Lorenzo Maggioni (Lecco).
AVAR: Daniele Rutella (Enna).