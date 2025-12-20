Biancolino: "L'Avellino non ha mollato la preda. Rigore per il Palermo? Andiamo avanti..." ​​

Parla Raffaele Biancolino. L’allenatore dell’Avellino ha parlato al termine della partita pareggiata in casa contro il Palermo. Gli irpini sono prima andati avanti, hanno poi subito una rimonta per poi pareggiare nei minuti finali.

“Posso fare i complimenti alla mia squadra, questo è lo spirito che voglio, quello da lupi – afferma a Prima Tivù -. Una squadra che ci prova sempre, su tutti i palloni. Faccio i complimenti per quello che stanno dimostrando, oggi ho visto un Avellino in partita, che non ha mollato la preda fino alla fine”.

Sul rigore assegnato al Palermo Biancolino svia: “Va a finire che dicono che ci lamentiamo, quindi andiamo avanti. Sappiamo che è difficile e che tocca fare sempre qualcosa in più rispetto all’avversario. Anche chi è subentrato ha dimostrato che ci tiene fino alla fine”.







