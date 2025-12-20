Avellino, Biasci: "Rigore al Palermo? Non ho mai visto niente di simile" ​​

Parla Tommaso Biasci. L’attaccante dell’Avellino, autore del gol dell’1-0, è intervenuto ai microfoni di Prima Tivù al termine del pareggio 2-2 contro il Palermo, commentando anche il rigore concesso ai siciliani e la prestazione della sua squadra.

“Sono rammaricato perché, per come abbiamo giocato, meritavamo qualcosa in più. Negli ultimi 5-6 minuti siamo andati vicinissimi a vincerla, ma c’è rammarico anche per i due gol subiti – ha dichiarato Biasci. – Rigore? È la prima volta che vedo una cosa del genere: l’arbitro viene richiamato al monitor, magari per qualche dubbio, ma poi conferma la decisione. Tutino? Mi trovo bene, ci sono state gare in cui abbiamo privilegiato la fase difensiva.”

Poi aggiunge: “Oggi abbiamo lavorato meglio anche in fase offensiva. Continueremo a crescere partita dopo partita. Siamo soddisfatti della prestazione: un pareggio contro il Palermo è sempre un risultato positivo. Ora pensiamo al Bari, lavoreremo sugli errori e cercheremo di chiudere bene l’anno. Gol di Palumbo? È un giocatore forte e si allena con grande impegno. Se continua così, può togliersi grandi soddisfazioni.”







