Aurelio: “Non è una rivincita personale, sono un professionista”

Giuseppe Aurelio parla nel post partita di Spezia – Palermo: per lui è stata una partita speciale per più motivi. L’esterno ha infatti segnato il gol al 94′ che è valso il 2 – 2 finale contro il club rosanero, che è ancora proprietario del suo cartellino (è in prestito ai bianconeri).

Per Aurelio questo gol non è una rivincita: “Ho trascorso un anno bellissimo a Palermo ma ora sono qui in prestito e sono un professionista”.

“Siamo stati bravi a crederci fino alla fine – continua -, segnare all’ultimo è sempre una bella emozione. Abbiamo fatto un’ottima partita, il Palermo è stato bravo a sfruttare le poche occasioni che gli abbiamo concesso, siamo una squadra forte”.





