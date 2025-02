Dionisi: “Il vantaggio immediato ci ha spinto a difendere, nessun crollo. Sui cambi…”

Che beffa per il Palermo che pareggia con lo Spezia dopo aver difeso il doppio vantaggio fino al 90′. In una manciata di minuti nel recupero, però, i bianconeri dilagano e realizzano due reti pesantissime.

Per il tecnico Dionisi, intervenuto nel post match, il vantaggio iniziale avrebbe compromesso le strategie. “Delusione. Passare in vantaggio subito ci ha messi nelle migliori condizioni ma ci ha costretti a una partita difensiva. Purtroppo l’episodio del 2-1 ha cambiato la gara. Nella confusione hanno trovato il pareggio. Non abbiamo giocato bene nella loro metà campo e abbiamo sfruttato male i corner: bravo lo Spezia a crederci fino alla fine. Andar via con un punto da qui sicuramente ci lascia contenti a metà”.

Poi, l’opinione sui cambi. “Avevo quattro ammoniti a fine primo tempo, chi è entrato ha fatto bene. Siamo stati bravi a starci dentro, al “Picco” non ha vinto nessuno durante la stagione e nel secondo tempo abbiamo concesso poche opportunità. Rammarico per il risultato finale, potevano essere tre. M ma bisogna essere onesti: lo Spezia non ha demeritato. Non c’è stato nessun crollo, la partita è stata equilibrata”.





Infine, i nuovi arrivi. “Hanno fatto bene. Pohjanpalo ha vissuto una settimana di presentazioni e oggi abbiamo visto che ci darà una grande mano. Anche Audero ha fatto bene. Ho iniziato con Magnani e Baniya, poi ho sostituito il secondo a causa dell’ammonizione”.

LEGGI ANCHE

LE PAGELLE DI GUIDO MONASTRA

LA CRONACA DEL MATCH