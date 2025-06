Baldini torna in panchina? La Sampdoria ci pensa per il post Evani

Il futuro di Silvio Baldini resta incerto. Il tecnico, reduce dalla promozione in Serie B con il Pescara conquistata attraverso i playoff, ha recentemente lasciato il club abruzzese, ma il suo nome continua a circolare tra le possibili opzioni per diverse panchine.

Tra queste, Baldini rappresenta un’alternativa per la Sampdoria, qualora non venisse confermata la fiducia ad Evani. La dirigenza blucerchiata avrà a breve un incontro chiarificatore con l’attuale allenatore per definire i piani della prossima stagione.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, in caso di separazione da Evani, il primo nome sulla lista resta Daniele De Rossi, fermo da un anno dopo l’esperienza alla Roma. Tuttavia, anche l’ex tecnico del Palermo figura tra le opzioni considerate, e il presidente Manfredi – ospite nell’ultima puntata di “Calciomercato – L’originale” – non ha escluso questa possibilità.





L’ipotesi Baldini, nonostante le sue recenti dichiarazioni (“Starò fermo fino a gennaio”), non va quindi sottovalutata: i contatti con la Samp potrebbero intensificarsi nelle prossime settimane, e non è da escludere un suo ritorno in panchina prima del previsto.