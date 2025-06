Stasera (19.45) “Calciomercato Live”. Ospite Ciccio Bozzi, una vita con Fiorello

Stasera il nuovo appuntamento con Calciomercato LIVE sarà dedicato a Pippo Inzaghi, al calciomercato e alla squadra che è in costruzione.

La trasmissione, condotta da Guido Monastra e da Roberto Parisi, andrà in onda alle 19.45 dalla suggestiva location della pizzeria “La Braciera in Villa”, all’interno di Villa del Gattopardo in via dei Quartieri, e sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook di Stadionews e sarà visibile anche attraverso il sito di Stadionews.it.

Oggi sarà ospite della trasmissione anche Ciccio Bozzi, storico autore televisivo-radiofonico, sceneggiatore e scrittore, da 30 anni al fianco di Fiorello ma anche tifoso del Palermo ed esperto di calcio. Sarà possibile, come sempre, commentare e porre domande di calcio e di mercato con il tono coinvolgente e leggero che caratterizza il format.