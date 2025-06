Juventus – Manchester City, c’è la diretta in chiaro: dove vederla in tv e streaming, canale, orario / Mondiale per club

La Juventus affronta il Manchester City per la terza e ultima giornata del girone G del Mondiale per Club. I bianconeri sono reduci da due convincenti vittorie contro Al-Ain (5-0) e Wydad (4-1). In palio c’è il primo posto del girone.

🕘 Orario della partita Juventus – Manchester City

L’appuntamento è fissato per giovedì 26 giugno alle ore 21.00, allo stadio “Camping World Stadium” di Orlando, Florida.

📺 Dove vedere Juventus – Manchester City in diretta tv

Tutte le partite del Mondiale per Club saranno trasmesso in chiaro su Dazn. Per chi non è già abbonato a Dazn, basterà andare su dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome. Inoltre, la partita sarà disponibile anche su Mediaset, che ha acquisito i diritti di alcune partite.





Dazn

Canale 5 (del digitale terrestre)

💻 Juventus – Manchester City in streaming: dove guardarla online

Per chi preferisce lo streaming, la partita sarà visibile su diverse piattaforme:

Dazn

Mediaset Play

Infinity +

Tutte le piattaforme offrono applicazioni dedicate per smartphone, tablet e PC, così da poter seguire la gara ovunque ci si trovi.