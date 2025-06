Calciomercato Trapani, Antonini scatenato: in arrivo Grandolfo e Podrini

Si accende il mercato del Trapani. Dopo l’annuncio dell’arrivo di Di Noia dall’Entella, primo colpo in entrata per i granata, il presidente Valerio Antonini ha svelato altri due innesti di rilievo tramite il suo profilo X: Grandolfo, in arrivo dal Monopoli, e il giovane Podrini.

Grandolfo, reduce da una stagione positiva in puglia con 9 gol in 29 presenze, rappresenta un rinforzo importante per un reparto offensivo che, soprattutto dopo l’addio di Lescano, ha faticato a trovare continuità realizzativa. “Attaccante fortissimo per la categoria”, ha scritto Antonini.

L’altro nome è quello di Francesco Podrini, classe 2006, definito dallo stesso patron granata “un futuro campione”. Antonini ha infatti sottolineato: “Ragazzo fenomenale. Grandi aspettative su di lui. Strappato alla concorrenza di squadre di Serie B”.





Con questi innesti, il Trapani dimostra di voler puntare in alto. Nonostante un girone C che si preannuncia particolarmente competitivo — con le già note Catania e Benevento, e le retrocesse Salernitana e Cosenza — il club sembra avere intenzioni serie: costruire una squadra in grado di lottare per le posizioni di vertice.