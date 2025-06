Palermo, primo contratto da professionista per Cutrona: c’è la firma

Francesco Cutrona firma il suo primo contratto da professionista con il Palermo. Il giovane portiere rosanero, classe 2006, ha condiviso sui social una foto del momento della firma accanto al direttore sportivo Osti, esprimendo tutta la sua gioia per questo traguardo fondamentale.

“Un sogno che continua! Crescere con questa maglia addosso è un onore. Il rinnovo è solo l’inizio: darò tutto per ripagare la fiducia e rappresentare Palermo al meglio, dentro e fuori dal campo. Grazie alla società, allo staff, ai compagni e ai tifosi. Il meglio deve ancora venire”, ha scritto Cutrona in un post ricco di emozione.

Con il nuovo contratto, aumentano le probabilità di vederlo come terzo portiere nella prossima stagione. Restano invece ancora molte incognite per gli altri ruoli tra i pali: la trattativa per Audero con il Como è rallentata da questioni economiche, Gomis potrebbe essere confermato, mentre il futuro di Desplanches appare sempre più lontano dalla Sicilia.





