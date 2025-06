Osti: “Inzaghi è stata la prima scelta, ha una mentalità vincente”

Carlo Osti, direttore sportivo del Palermo, ha preso la parola durante la conferenza stampa di presentazione di Pippo Inzaghi, nuovo allenatore dei rosanero. Nel corso del suo intervento, Osti ha spiegato le motivazioni che lo hanno portato a puntare sull’ex attaccante, sottolineando come la scelta sia ricaduta fin da subito su di lui, considerato la prima opzione in assoluto per guidare la squadra nella nuova stagione.

“Sono molto contento ed emozionato per presentare Inzaghi. Ho scelto lui per vari motivi – dice -. Ritengo che abbia una mentalità vincente, da sempre. Di lui mi ha sempre colpito l’entusiasmo che riesce a trasmettere, sa coinvolgere le persone. L’umiltà è la sua dote più importante, non ha fatto mai pesare il suo passato da calciatore. Gli riconosco i valori che gli sono stati trasmessi dalla famiglia. Lo conosco dal ’93, quando ho cominciato a fare questo lavoro”.

Poi ha continuato: “Mi ha sempre colpito la sua umiltà. Dopo la promozione del Pisa in Serie A forse poteva anche non rimanere, quando l’ho capito è stato subito contattato da me. Non ho avuto dubbi, è stata la prima scelta. Sono contento. Ringrazio il City Group, il presidente Mirri, Gardini per avermi sostenuto in questa scelta”.





