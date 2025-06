Osti fa il punto sul mercato: “Parleremo con Inzaghi. Per Segre nessun contatto”

Parla Carlo Osti. Il direttore sportivo del Palermo è intervenuto durante la conferenza stampa di presentazione di Inzaghi, cogliendo l’occasione per fare il punto sul mercato. Osti ha sottolineato che ci saranno dei colloqui con il tecnico per capire diverse cose, tra cui il sistema di gioco, e ha precisato che su Segre non si è registrato alcun interesse.

“Per Segre non c’è stato nessun contatto, mi fa piacere che i nostri giocatori siano apprezzati. Jacopo ha dimostrato di essere un ottimo giocatore. Il mercato prende forma da oggi, ci sederemo a tavolino con Inzaghi. Bisognerà capire il sistema di gioco che adotterà.

“Abbiamo tante cose a cui pensare. In uscita non si è mosso niente, il mercato inizia il primo luglio. La Serie B è finita da pochi giorni, adesso il quadro è più completo. Non abbiamo grosse novità. Sono venuti fuori tanti nomi, il 5% può essere d’interesse”.





