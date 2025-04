Bari, Maiello: “Col Palermo abbiamo dato una risposta importante”

Raffaele Maiello, centrocampista del Bari, è stato intervistato per Telebari ed è tornato a parlare della vittoria contro il Palermo, che ha rilanciato la squadra di Longo in ottica playoff.

“Era uno scontro diretto, una risposta importante. Dopo la buona prova di Catanzaro e questa vittoria, possiamo e dobbiamo puntare ai playoff. Siamo sulla buona strada. Mi sono sentito bene, sinceramente non mi aspettavo di reggere tutti i 90 minuti, ma sono contento dell’opportunità e soprattutto della vittoria”, dichiara il centrocampista.

Maiello ha poi aggiunto sul Bari: “Siamo una buona squadra, ma sicuramente avremmo potuto fare di più. Abbiamo perso punti per strada, e se siamo lì in classifica un motivo c’è. A volte non riusciamo ad adattarci all’andamento della partita: cerchiamo tanto di attaccare, ma spesso veniamo puniti in ripartenza”.





Il Bari, dopo questo successo, è salito all’ottavo posto in classifica a quota 44 punti, a un solo punto di distacco dal Palermo. Nella prossima sfida, i “galletti” affronteranno il Südtirol in trasferta.

LEGGI ANCHE

IL PALERMO DURA SOLO 60′ MINUTI