Il Palermo dura solo 60′: il primo e l’ultimo quarto d’ora sono un incubo

La partita contro il Bari ha confermato ancora una volta uno dei problemi più evidenti del Palermo in questa stagione: la squadra rosanero regge solo per 60 minuti. Diventa infatti significativo il numero di gol subiti sia nel primo che nell’ultimo quarto d’ora, a testimonianza di un approccio spesso passivo e poco incisivo e di una difficoltà evidente nella gestione dei momenti più caldi e decisivi della gara.

Il paradosso dei primi tempi

Nonostante il Palermo abbia spesso mostrato un volto da grande squadra nei primi tempi – come nella gara d’andata contro il Modena o nelle sfide casalinghe contro Brescia e Sassuolo – c’è un dato che pesa come un macigno: con 9 gol subiti nei primi 15 minuti, incluso quello di Maggiore al 6’ contro il Bari, i rosanero hanno la terza peggior difesa del campionato in questa specifica fase di gioco.

Curiosamente, il Palermo sembra trovare il ritmo proprio dopo il primo quarto d’ora: tra il 16’ e il 40’ minuto, infatti, è la squadra che ha segnato di più, con ben 11 reti all’attivo. Un dato che racconta di una reazione spesso tardiva, quasi innescata da uno svantaggio iniziale, come se servisse una scossa per entrare davvero in partita. In questo senso, proprio la sfida contro i pugliesi, le gare d’andata con Sassuolo e Catanzaro, e quelle di ritorno contro Reggiana e Sampdoria ne sono una dimostrazione.





Le irrisolte fragilità mentali

Il trend è tutt’altro che rassicurante e si aggrava ulteriormente con un’altra statistica da incubo: con la rete messa a segno da Simic all’89esimo minuto, i rosanero hanno incassato il tredicesimo gol in campionato dal 75’ in poi su 37 totali (circa il 35%). Un campanello d’allarme che conferma come, oltre ai problemi di approccio iniziale, la squadra soffra di una fragilità mentale evidente, soprattutto nei momenti finali delle partite.

Tra scelte discutibili da parte dell’allenatore, blackout difensivi improvvisi e disattenzioni diffuse in tutta la squadra, il Palermo continua a non trovare soluzioni alla questione ormai cronica delle reti subite nei minuti conclusivi.

Se a questo si aggiunge che il Palermo, in tutta la stagione, non è mai riuscito a ribaltare completamente una situazione di svantaggio, emerge con chiarezza un aspetto da non sottovalutare: i rosa sembrano mancare di determinazione e di quella fame necessaria per portare a casa i tre punti.

