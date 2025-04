Palermo C5, regular season chiusa con una vittoria: battuto il Sant’Isidoro Bagheria

Il Palermo Calcio a5 chiude la regular season con l’ennesima vittoria in campionato imponendosi 4-3 sul Sant’Isidoro Bagheria, in attesa di disputare la finale playoff contro la vincente tra Akragas e 3M Calcio a5.

Il Palermo Calcio a5 è riuscito a imporsi nonostante l’assenza di molti big. Out per l’incontro Immesi, Musso, Madonia, Romano e Di Simone.

Stagione sin qui superlativa per la squadra del presidente Salvo Messeri: 64 punti in classifica (record assoluto per il club in Serie C1), miglior difesa del torneo (insieme all’Akragas Futsal) e, ciliegina sulla torta, la finale di Coppa Italia.