Messina, Banchieri sulle scadenze: “Chi può fare qualcosa lo faccia, la tifoseria lo merita”

Simone Banchieri, allenatore del Messina, ha parlato ai microfoni di messinasportiva.it della situazione del club, sempre più incerta a causa delle incombenti scadenze che potrebbero portare a un’ulteriore penalizzazione.

“Siamo a quattro giorni dalla scadenza e da termini perentori che vanno rispettati, ci aspettiamo che chi possa far qualcosa lo faccia per il Messina, fino all’ultimo secondo dell’ultima partita”.

“Lo meritano la città e una tifoseria spettacolare che non merita di essere trattata così – continua Banchieri -, di essere presa in giro come accaduto nell’ultimo ventennio e in questi ultimi due mesi durante i quali sono state dette soltanto bugie e nient’altro. Dal primo giorno come squadra abbiamo chiesto dignità per questa maglia, per quello che rappresentiamo e lo faremo fino alla fine”.