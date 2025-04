Palermo, Guidolin e De Biasi a Repubblica: “I rosa? Ancora in corsa”

“Il Palermo può giocarsela fino in fondo“. Ne è sicuro Gianni De Biasi, intervistato da “La Repubblica” – insieme ad altri – sul possibile percorso del Palermo attraverso i playoff.

“Bisogna arrivare con una preparazione perfetta e star meglio degli altri anche a livello psichico. Il Palermo era in rampa di lancio grazie alle due vittorie con Salernitana e Sassuolo, poi è ricaduto a Bari per una cavolata difensiva. Peccato, fare risultato sarebbe stato fondamentale”.

Anche l’ex rosanero Francesco Guidolin ha detto la sua, puntando i riflettori su Pohjanpalo. “Lo conoscevo già ed è il classico centravanti che può fare le fortune di chiunque sieda in panchina. Bisogna agguantare la miglior posizione possibile e avere la rosa al completo, senza infortuni gravi”.





“Serve ora più che mai voglia di vincere – prosegue Guidolin -, visto che c’è la possibilità concreta di passare. Io mi auguro che il Palermo ce la possa fare e torni in A. Sarebbe una soddisfazione per tutti, di certo per me che sono orgoglioso di aver vissuto quel periodo indimenticabile”.

Sul quotidiano anche Leandro Rinaudo, ex ds e calciatore rosanero. “Quando iniziano i playoff comincia un nuovo campionato in cui la continuità diventa determinante. A volte è come se un’onda positiva ti trascinasse, sensazione che in alcuni momenti ho provato sulla mia pelle. Non è facile arrivarci”.