Floro Flores a TMW: “Delude il Palermo? Spendere non sempre è sinonimo di successo”

“La B ha aumentato la sua qualità, è un campionato difficile”, dice Antonio Floro Flores, oggi allenatore del Benevento Under 17. L’ex calciatore si esprime su Sampdoria, Salernitana e Palermo definite “delusioni” da Tuttomercatweb.

“Spendere non sempre è sinonimo di successo – afferma -. Per dire cosa sia successo bisognerebbe vivere lo spogliatoio. Parliamo di piazze importanti”. Poi, la preferenza sul possibile vincitore dei playoff. “Spero il Bari, perché ho giocato in biancorosso”.

“E’ una grande piazza, merita la A – spiega Floro Flores -. Però la Juve Stabia ha un allenatore molto preparato che fa giocare bene la sua squadra. E’ una grande sorpresa e può dire la sua”, ha detto.