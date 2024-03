Basta, me ne vado | Aria irrespirabile a Formello: la sconfitta in Champions miete la prima vittima

La pesante eliminazione in Europa ha lasciato strascichi importanti a Roma. C’è già chi ha preparato le valigie per lasciare la città.

Nella Capitale attualmente ci si ritrova dinanzi a due squadre che sono le due facce di una stessa medaglia. Se da un lato la Roma di Daniele De Rossi può sorridere per come si sta districando in campionato e nelle competizioni europee, non si può dire lo stesso della Lazio di Maurizio Sarri.

Purtroppo, nei giorni scorsi, la squadra è stata eliminata definitivamente da questa edizione di Champions League con la pesante sconfitta inflitta dal Bayern Monaco in Germania. Nonostante all’andata i ragazzi del tecnico toscano fossero riusciti a mettere in cantiere una vittoria per 1-0 allo stadio Olimpico, al ritorno la situazione si è nettamente ribaltata.

Questa situazione ha fatto emergere ancora di più i problemi, in questa stagione, tra i biancocelesti, che sono colpiti e a tratti pregni di pressioni. Infatti, basti pensare che alcuni giocatori stentano a farsi riconoscere e soprattutto a dimostrare il loro valore, così come avvenuto in passato.

Talenti come Mattia Zaccagni, Felipe Anderson e Luis Alberto sembrano orientarsi verso la partenza. La Lazio ha bisogno di forze fresche e soprattutto di giocatori che abbiano voglia e fame di vittoria e di risultati convincenti.

La sconfitta che scotta

In quest’annata, sembra proprio che tutto ciò sia andato smarrito. La situazione in campionato non si può certo definire rosea. Infatti, sebbene la Champions League lo scorso anno sia stata agguantata in maniera sicura e perentoria, quest’anno è proprio l’Europa ad essere un obiettivo quasi fuori dalla portata dei biancocelesti.

A prescindere dall’esito a fine stagione, c’è da dire che però ci sarebbe già qualcuno con le valigie pronte. Pronto a lasciare definitivamente la Capitale e cercare nuove avventure ci sarebbe una persona che sicuramente lascerà un grande vuoto tra i tifosi.

Sarri pronto ai saluti?

Stiamo parlando proprio del tecnico Maurizio Sarri che, dopo una stagione di altissimo livello, potrebbe lasciare la squadra e cercare altre esperienze in Italia o all’estero, oppure prendere in considerazione un eventuale anno sabbatico.

A prescindere dal futuro del tecnico toscano, sicuramente Claudio Lotito vorrà per il futuro della Lazio affidarsi a un tecnico competente e giovane al punto da ridare freschezza a un ambiente piuttosto raffreddato e rallentato. Ancora non sono circolati dei nomi per la prossima stagione.