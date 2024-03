Milan, per il post Pioli non c’è Italiano | Il più forte del mondo sulla via di Milanello

La dirigenza rossonera sta lavorando sodo per la prossima stagione. Il nuovo allenatore verrà direttamente da grandi successi mondiali.

Per il prossimo anno, il Milan del presidente Gerry Cardinale potrebbe seriamente iniziare un nuovo ciclo partendo questa volta dalla guida tecnica della squadra. L’attuale allenatore, il parmense Stefano Pioli, potrebbe, dopo alcuni anni di successi e anche di insuccessi, lasciare il capoluogo lombardo per affidare le chiavi della squadra a un nuovo tecnico.

Questa stagione, per i rossoneri, doveva essere di rinascita soprattutto in seguito ai tanti acquisti che la società ha operato durante la scorsa sessione di calciomercato. In estate, infatti, sono approdati ben 10 calciatori nuovi che però hanno avuto fatica ad amalgamarsi all’intero gruppo per diversi problemi.

Ci sono stati mesi in cui l’allenatore ha dovuto fronteggiare una situazione in infermeria davvero preoccupante. In alcuni casi è stato costretto a convocare giovani quindicenni come Francesco Camarda dalla Primavera allenata dal collega Ignazio Abate.

Ora però, stando alle ultime notizie confortanti, sembra proprio che l’infermeria del Milan si stia svuotando del tutto. Anche i difensori talentuosi che sono stati titolari per un bel po’ come Fikayo Tomori e Pierre Kalulu, sembrano essere ritornati pronti per dare il loro contributo e fare sì che questa stagione si concluda al meglio.

Il toto-allenatori per il prossimo anno

L’auspicio più grande è che Pioli possa lasciare la squadra con un sorriso sulle labbra e che i rossoneri possano seriamente competere per portare a casa l’ambito trofeo di Europa League. Qualora ciò non dovesse accadere, c’è chi ha già immaginato che ci possa essere il nuovo allenatore del Milan per i prossimi anni.

Sebbene si sia parlato incessantemente di un interesse per Vincenzo Italiano della Fiorentina, il nuovo tecnico dei rossoneri potrebbe essere un ex campione del mondo. Un nome che al momento nessuno si aspetterebbe possa essere quello più accreditato per la panchina rossonera.

De Rossi per il dopo Pioli?

Stiamo parlando dell’attuale allenatore della Roma, Daniele De Rossi, che sta promuovendo un gioco straordinario e risultati convincenti proprio alla guida della squadra capitolina. Se la società romana non dovesse proporgli di continuare il progetto, il presidente Gerry Cardinale potrebbe seriamente pensare a lui per sostituire Pioli.

De Rossi, a Roma, ha avuto il merito di aver donato quella serenità e quella spensieratezza che alla squadra mancava da un po’ di tempo. Tutte caratteristiche giuste che servirebbero anche per scuotere i ragazzi del Milan qualora questa stagione dovesse concludersi senza trofei.