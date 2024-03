Retegui e Scamacca? No, preferisco lui | Spalletti stravolge tutto: il prescelto per la Nazionale viene dalla Serie B

Il commissario tecnico dell’Italia non ha dubbi sul futuro dell’attacco degli azzurri. Il centravanti prescelto salirà dalla cadetteria.

Manca davvero pochissimo affinché il campionato di Serie A possa chiudere i battenti per questa stagione e lasciare tutto nelle mani di Luciano Spalletti. L’ex allenatore del Napoli, infatti, quest’anno si ritrova a vivere in maniera trasversale il calcio.

Non è più l’allenatore che, partita dopo partita, spera di ottenere risultati prefissati ad inizio stagione. Il commissario tecnico della Nazionale italiana dalla scorsa estate, in seguito alle dimissioni rassegnate dal collega Roberto Mancini, attuale allenatore della nazionale araba.

Spalletti sta sicuramente monitorando tutti i profili più congeniali affinché possa portare ai prossimi Europei, che si disputeranno in Germania dal prossimo mese di giugno, giocatori affamati di successo e molto volenterosi di rimettersi in gioco.

Ciò che ha contraddistinto negli ultimi mesi le sue convocazioni sono state sicuramente i mix adoperati per cercare miscugli di giovani talenti e calciatori di esperienza. Ricordiamo infatti che nei match utili per le qualificazioni ai prossimi Europei aveva anche convocato per la prima volta Alessandro Bongiorno e Andrea Colpani.

Gli obiettivi di Spalletti

Non è da escludere che anche per gli Europei, dato che mancano meno di 100 giorni, possa portare in azzurro altri giocatori che attualmente militano nel Napoli. Fra questi ci sono due sue vecchi pupilli: Di Lorenzo e Raspadori. Matteo Politano, invece, fino alla scorsa stagione sedeva spesso in panchina, in quanto il mister di Certaldo gli preferiva il collega di reparto Lozano. Ora però, le attenzioni dell’allenatore si spostano anche su altri reparti come ad esempio la difesa e il centrocampo.

Sono davvero tanti i giocatori che sta osservando ed è per questo che c’è chi teme che possa esserci seriamente un esubero, a cui presto dovrà correre ai ripari per portare solo i giocatori più pronti e quelli che veramente vogliono sudarsi la maglia da titolare con la Nazionale.

Cutrone, il vero mattatore

Al momento, come in ogni competizione, c’è da scegliere anche colui che dovrà guidare l’attacco da prima punta. Si è parlato molto del genoano Mateo Retegui e del bergamasco Gianluca Scamacca, che stanno facendo di tutto affinché Spalletti possa affidargli le chiavi dell’attacco in quella che sarà la competizione europea. L’allenatore, però, non vuole nemmeno precludersi la possibilità di poter valutare altri profili, come potrebbe essere quello di un calciatore che attualmente sta facendo benissimo in Serie B.

Stiamo parlando di Patrick Cutrone, che ora gioca nel Como e sta guidando la squadra lombarda sempre di più verso la vetta della classifica per ritornare in Serie A, che manca da oltre vent’anni. Per lui sarebbe una rivincita straordinaria.