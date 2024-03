Aria di casa per José Mourinho: la notizia si respirava da giorni | I suoi vecchi tifosi lo abbracciano con gioia

Il tecnico portoghese ha voglia di riscatto dopo la fine della sua storia con la Roma. I sostenitori sono pronti ad accoglierlo presto.

Nessuno si sarebbe aspettato che José Mourinho potesse essere esonerato dalla Roma prima della scadenza del suo contratto di giugno. La società dei Friedkin, pochi mesi fa, lo ha sollevato dall’incarico in quanto ritenuto terminato il ciclo dell’allenatore portoghese nella squadra capitolina.

I tifosi giallorossi, quando lo hanno salutato, hanno dimostrato riconoscenza e affetto per un allenatore che ha riportato anche la squadra a trionfare in Europa. Circa due anni fa, infatti, la squadra ha vinto il trofeo di Conference League.

Da allora, però, i risultati non sono mai stati così sorprendenti da continuare a generare quell’effetto “wow” in società. Al suo posto, la Roma è stata affidata alla guida tecnica del giovane Daniele De Rossi.

Quest’ultimo è arrivato nella Capitale con la consapevolezza di essere un mero traghettatore della squadra fino a giugno. Le carte in tavola, però, stanno letteralmente cambiando, sia per gli importanti risultati registrati in campionato ma anche per le straripanti vittorie in Europa League.

Il lavoro di Josè

Ciò potrebbe fare sì che la società possa riconfermare il tecnico anche in futuro per costruire un nuovo ciclo giovane della squadra. José Mourinho spera vivamente che comunque la squadra giallorossa possa continuare a registrare risultati importanti e successi.

Sebbene il tocco di classe alla squadra sembri essere stato dato da De Rossi quando è approdato in panchina, non dimentichiamo che il lavoro svolto dal tecnico portoghese negli ultimi anni ha fatto sì che alcuni giocatori venissero fuori sempre di più per le loro importanti doti tecniche.

Mourinho pronto per il Portogallo?

Adesso, l’attenzione è tutta proiettata sull’ex condottiero che ha portato l’Inter nel 2010 a vincere il famoso triplete. Alcune voci di mercato lo vedevano addirittura ancora in Italia dal prossimo anno sulla panchina del Napoli. Queste voci, però, sembrano essere destinate a restare un nulla di fatto perché Aurelio De Laurentiis avrebbe già in mente il suo futuro club. Infatti, se Francesco Calzona dovesse riuscire a strappare un posto utile per la Champions League, non è da escludere che il suo futuro partenopeo sia come quello di De Rossi alla Roma.

Ora, per Mourinho potrebbero aprirsi le porte per una nuova sfida emozionante ma non da subito. Ricordiamo che proprio lui, alcuni mesi fa, aveva detto di non snobbare il campionato arabo ma lo vorrebbe lasciare in stand-by per poi approdarci nei prossimi anni. Ora quindi, per lui, potrebbero aprirsi le strade della nazionale del Portogallo la quale sembra che già in passato abbia proposto l’incarico allo Special One. Il tutto potrebbe essere compatibile con i prossimi europei. Se il Portogallo dovesse registrare risultati poco convincenti, le quotazioni di Mourinho saranno destinate a salire.