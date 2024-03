Calzona che sorpresa! Nell’uovo di pasqua trova lui | L’arma vincente pronta per la Champions

L’allenatore del Napoli è pronto per affrontare il Barcellona e tentare l’impresa. Questa volta per Xavi e i suoi ragazzi si fa davvero dura.

Una delle squadre che sembra essere rigenerata in seguito al cambio del tecnico è il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Il presidente dei partenopei, dopo aver inizialmente affidato l’incarico della squadra al francese Rudi Garcia, lo ha sollevato dall’incarico in seguito alla sconfitta interna contro l’Empoli.

Ciò ha indotto la società ad affidare nuovamente le chiavi dello spogliatoio a Walter Mazzarri, vecchia conoscenza azzurra. Il tecnico toscano, fino a poco più di 10 anni fa, era stato sulla panchina del Napoli, guidando la squadra anche in Champions League nel famoso girone di ferro.

Purtroppo, le cose non sono andate come sperato ed è per questo che agli albori del match di andata degli ottavi di Champions League contro il Barcellona di Xavi, il presidente ha scelto in maniera del tutto sorprendente di nominare nuovo allenatore Francesco Calzona.

Quest’ultimo, a molti, potrebbe sembrare un nome sconosciuto e alquanto insolito per una piazza così esigente come quella azzurra. In realtà, gli esperti di calcio e i grandi tifosi del Napoli ricordano senz’altro il suo importante contributo quando era presente nello staff di Maurizio Sarri e di Luciano Spalletti.

Il futuro del tecnico

Attualmente, ancor prima di accettare l’offerta del Napoli, sedeva e siede ancora sulla panchina della Nazionale slovacca. Tale squadra è riuscita a ottenere il pass per gli Europei di calcio che si giocheranno dal prossimo mese di giugno in Germania. Questa sera, Calzona si ritrova dinanzi ad un test davvero molto importante da cui potrebbe emergere il suo futuro in panchina.

Sebbene sarà lui il traghettatore della squadra fino a fine giugno, qualora riuscisse nell’impresa di superare i blaugrana nel match di questa sera al Camp Nou, De Laurentiis potrebbe seriamente pensare di poter inaugurare con lui un ciclo vincente che possa durare per anni.

Ngonge pronto per il match

I tifosi hanno già notato la sua impronta e il suo modo di giocare che sembra essere un mix perfetto proprio tra quello dell’attuale allenatore della Lazio e del commissario tecnico della Nazionale italiana. Qualora però questa sera le cose non dovessero andare come sperato, per lui ci sarà ancora una chance. Le ultime partite di campionato diranno se il Napoli sarà pronto per conquistare un posto in Champions League o in un’altra competizione europea, tale da continuare ad alimentare il grande entusiasmo della tifoseria.

La cosa certa, però, stando a quanto riportato da sportmediaset.it, è che questa sera finalmente il tecnico può riabbracciare il belga Cyril Ngonge. Da quando è approdato in panchina non ha mai avuto l’occasione e la possibilità di poterlo schierare titolare o addirittura farlo subentrare dalla panchina. Che sia lui l’arma vincente per gli azzurri? Lo scopriremo fra poche ore.