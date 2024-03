Dovevi andare via tu, non lui: Italiano, scoppia il finimondo a Firenze | I tifosi lo rivogliono indietro

Nonostante il momento positivo dei viola, i sostenitori non dimenticano il gioiellino di casa. Grosse polemiche per la cessione del beniamino.

Nonostante la Fiorentina stia registrando risultati positivi in campionato e in Conference League, il tecnico Vincenzo Italiano sembra essere giunto alla fine del suo ciclo con la società del capoluogo toscano.

L’ex allenatore dello Spezia è uno dei nomi che maggiormente sta circolando nelle ultime ore per ricoprire il ruolo da allenatore per altre squadre italiane dal prossimo anno. Si è parlato tanto della possibilità che possa allenare il Milan, la Roma o il Napoli.

Mentre le ultime due squadre sembrano essere quelle maggiormente proiettate a confermare gli attuali allenatori, i diavoli rossoneri sarebbero i più intenzionati a sollevare dall’incarico l’attuale tecnico Stefano Pioli.

Vincenzo Italiano, come noto a tutti, si è affermato nel calcio che conta soprattutto negli ultimi cinque anni. Fino a qualche anno fa, allenava squadre di categorie inferiori come l’Arzignano Valchiampo in Veneto.

Il futuro lontano da Firenze

La sua grinta, la sua preparazione e la sua professionalità ad oggi lo rilevano tra i migliori tecnici italiani in circolazione. Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, in questo valzer di allenatori, semmai il suo dovesse trasferirsi altrove, potrebbe seriamente portare in Toscana un allenatore verace che non ha mai allenato la Fiorentina. Si sta parlando di Maurizio Sarri che attualmente guida la Lazio di Claudio Lotito, ma che non è certo di continuare il suo percorso con i biancocelesti anche in futuro.

Ad oggi, i tifosi viola hanno da recriminare un po’ di cose al loro allenatore. Bisognerebbe partire subito dall’ultima sessione invernale di calciomercato che ha portato via da Firenze un calciatore che attualmente sta giocando alla grande in Serie A.

Mina, il faro del Cagliari

Stiamo parlando del centrale del Cagliari, Yerry Mina, che grazie alla sua esperienza e alla sua solidità difensiva sta dando un importante supporto alla squadra allenata da mister Claudio Ranieri. I rossoblù, attualmente si ritrovano nella lotta per non retrocedere cercando di conquistare l’obiettivo stagionale spodestando le avversarie.

Il tecnico dei sardi al momento gode dell’affetto e della stima non solo della società ma di tutta la tifoseria che si è sempre schierata dalla sua parte e continuerà a farlo fino alla fine di questo campionato, a prescindere da quale sarà il futuro del Cagliari nella prossima stagione.