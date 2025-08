Bayer Leverkusen – Pisa in diretta tv e streaming gratis: orario, dove vederla / Amichevole

📅 Martedì 5 agosto 2025, alle ore 18:00, la BayArena di Leverkusen sarà il palcoscenico di un’interessante sfida internazionale tra il Bayer Leverkusen e il Pisa.

Un’amichevole di lusso che servirà a entrambe le squadre per testare la condizione atletica e provare soluzioni tattiche in vista della nuova stagione. Ma dove si può vedere la partita in diretta? C’è una diretta TV o un’opzione streaming gratuita? Ecco tutte le informazioni utili. 👇

🗓 Orario e data della partita

•📅 Data: Martedì 5 agosto 2025

•🕕 Calcio d’inizio: Ore 18:00

•🏟 Stadio: BayArena, Leverkusen (Germania)

📺 Dove vedere Bayer Leverkusen-Pisa in diretta TV?

La partita non sarà trasmessa sui canali televisivi tradizionali italiani, ma sarà disponibile in diretta su DAZN per gli abbonati.

Inoltre, la sfida sarà visibile anche in streaming sul canale ufficiale YouTube di Sky Sport Deutschland. 🎥

💻 Bayer Leverkusen-Pisa in streaming: come guardarla

Ecco le opzioni per seguire l’amichevole in streaming:

✅ DAZN

•Disponibile per gli abbonati

•Visibile su Smart TV, app, PC e tablet

•Accesso riservato, non gratuito

🆓 YouTube – Sky Sport Deutschland

📲 Un’occasione perfetta per i tifosi del Pisa e gli appassionati del calcio internazionale per seguire l’incontro!