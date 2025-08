Calciomercato Catania: vicini Aloi e D’Ausilio. Contatti con Cicerelli per il rinnovo

Il Catania continua a muoversi con decisione sul mercato in entrata. Dopo gli arrivi di rilievo di Casasola, Donnarumma, Pieraccini, Forte e Rolfini, la dirigenza etnea non sembra intenzionata a fermarsi e si prepara a chiudere altre due operazioni.

La prima riguarda Salvatore Aloi: il centrocampista della Ternana è vicino a vestire la maglia rossazzurra. L’intesa è ormai alle battute finali e non è escluso che già in settimana si possano limare gli ultimi dettagli.

La seconda operazione, invece, riguarda Michele D’Ausilio, centrocampista offensivo in uscita dall’Avellino. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il suo approdo a Catania sarebbe imminente, con la formula del prestito e l’obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie B.





Nel frattempo, proseguono i contatti per il rinnovo di Emanuele Cicerelli, protagonista di una stagione di alto livello con la Ternana, chiusa con 19 gol in 44 presenze. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2026, ma il Catania vuole puntare forte su di lui, considerandolo un elemento chiave per costruire una squadra competitiva e ambiziosa nella prossima stagione.

