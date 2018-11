Giuseppe Bellusci, dopo aver parlato ai microfoni di DAZN, prosegue la sua analisi di Palermo – Pescara anche in zona mista: ” Primi in classifica? Sì, ma dobbiamo arrivare alla fine (ride, ndr.). È bello essere in vetta, èf frutto di attaccamento alla maglia. Abbiamo voglia di tornare in Serie A, ma non montiamoci la testa; c’è sempre da migliorare”.

Il pensiero però va anche al cordoglio per le vittime del maltempo e al gesto dei tifosi del Catania: “La rivalità è solo calcistica, di persone intelligenti ce ne sono in entrambe le città. Quando avvengono vicende tragiche, la Sicilia fa bene a rispondere e unirsi in un abbraccio. Nella vita di tutti i giorni i tifosi hanno dimostrato maturità. Il calcio è una cosa a parte”.

E ribadisce: “Da parte cerco di dare il massimo sempre, ma il merito va a tutti: anche nel momento di difficoltà, Stellone ci ha fatto capire che potevamo vincere. La formazione? E’ andata bene, se il mister pensa di riutilizzare questo modulo, noi ci adatteremo. Il mio ruolo? Diciamo che è stata un’interpretazione alla Barzagli, se usciva Aleesami, io ricomponevo la difesa a tre. Ho cercato di far faticare Falletti il meno possibile. Porta inviolata? Siamo stati a capire la partita: ci siamo compattati dietro e abbiamo lasciato pochi spazi.

