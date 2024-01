Belotti in uscita dalla Roma, ci sono due richieste dalla Serie B

L’avventura a Roma non sta decollando neanche in questa stagione per il ‘gallo’ Belotti. L’attaccante, in un anno e mezzo con i giallorossi, ha giocato 65 partite (molte subentrando) e ha segnato 10 gol: per questo, il suo futuro dovrebbe essere altrove.

Per il Corriere dello Sport, infatti, Belotti può partire già a gennaio. E, dato che comunque i suoi numeri passati sono assolutamente positivi (fra Palermo e Torino ha tenuto una media superiore a un gol ogni tre partite), le richieste non mancano, anche perché il ‘gallo’ ha ancora 30 anni.

Come riporta il quotidiano sportivo, due di queste vengono dalla Serie B, dove Belotti non gioca in realtà dal 2014 (quando col Palermo segnò 10 gol), e uno dei club interessati è il Como. Al momento non c’è trattativa, ma il futuro di Belotti potrebbe interessare tante piazze.

LEGGI ANCHE

PALERMO – DICKMANN, FUTURO IN BILICO

TAIBI: “RINAUDO SA COME INTERVENIRE SUL MERCATO”