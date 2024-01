Palermo – Dickmann, futuro in bilico. A centrocampo si punta un Under. Soleri…

L’obiettivo è trovare circa due o tre innesti che possano aiutare Corini nel prosieguo del campionato. Intanto si allontana sempre più il nome di Diakité: il difensore della Ternana costa troppo.

Rimane sempre il profilo di Lorenzo Dickmann ma al momento il giocatore è bilico tra Brescia, club in cui milita, e Spal proprietaria del cartellino. Prima che il Palermo faccia la sua mossa si attende che i due club trovino la quadra.

Su Venuti solo sondaggi, ma non ci sarebbe stato alcun affondo. Secondo il Giornale di Sicilia il rinforzo potrebbe arrivare anche dall’Universo City. A centrocampo si cerca un Under nato dal 2000 in poi visto che il reparto è ben coperto.

In avanti piace Zerbin del Napoli che però preferirebbe rimanere in Serie A. Sullo sfondo rimane infine il nome di Sansone del Lecce che era stato monitorato in estate prima dell’arrivo di Di Francesco.

Intanto, Edoardo Soleri riceve sempre più offerte dal campionato cadetto (qui i dettagli) dopo Pisa e Catanzaro, spunta anche il Modena. Il giocatore non è in via di cessione ma la possibilità di giocare maggiormente potrebbe avere un ruolo.