Si ferma Bastoni, lesione della coscia sinistra | Tempi di recupero allarmanti

L’inizio del 2024 per qualcuno ha portato brutte notizie: ecco il risultato degli esami strumentali dopo l’infortunio. Bastoni dovrà saltare qualche giornata prima di tornare ad essere a disposizione. Le analisi, infatti, hanno evidenziato la presenza di una lesione.

Il 2023 della Serie A si è chiuso mantenendo fede al percorso che le squadre avevano tracciato dall’inizio della nuova stagione. In realtà, l’ultima giornata del campionato ha regalato qualche risultato molto inatteso. In cima alla classe, Inter e Juventus continuano a volare verso una lotta a due per lo Scudetto.

Dopo il passo falso dei bianconeri contro il Genoa, sono gli stessi rossoblù che hanno fermato l’Inter, mentre la Juventus ha strappato tre punti d’oro dalla Roma. La squadra di Mourinho non è riuscita a sfruttare l’occasione della rumorosa sconfitta del Bologna a Udine.

Vincono di misura invece Milan, Atalanta e Fiorentina, con una lotta per la zona Champions che diventa ancora più agguerrita man mano che il campionato si appresta a fare il primo giro di boa. Il Napoli non riesce a portare a casa i tre punti contro la compagine di Monza, mentre la Lazio si impone sul Frosinone.

Diverso il discorso infondo alla classifica. Lo scontro diretto tra Hellas Verona e Salernitana segna il ritorno alla vittoria per Candreva e compagnia bella, donando nuova speranza ai granata.

Un 2024 molto complicato da affrontare

La situazione è diversa per quanto riguarda invece l’Empoli, al momento penultima in classifica con 13 punti. Il campionato della squadra toscana non è stato di certo brillante, e le ultime gare lo hanno ampiamente dimostrato.

L’ultima vittoria risale al 12 novembre nel colpaccio messo a segno al Diego Armando Maradona contro i campioni in carica del Napoli. Da lì in poi, tre sconfitte e tre pareggi contro Genoa, Lecce e Cagliari.

L’infortunio di Bastoni

Quella contro i sardi è stata una partita piuttosto sofferta dall’Empoli, con un possesso palla che si è equamente distribuito tra le due compagini, ma con le occasioni che pendono dalla parte del Cagliari. Come se non bastasse, ora è arrivata anche una brutta notizia per la squadra e per i tifosi.

Simone Bastoni, infatti, è uscito al minuto 60, a un quarto d’ora dal suo ingresso, per infortunio. Gli esami strumentali effettuati nelle scorse ore hanno messo in risalto una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra: a rischio almeno tre turni di campionato.