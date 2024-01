Palermo, Marong in uscita: trattativa col Messina

Bubacarr Marong può lasciare Palermo, e questa volta a titolo definitivo. Il difensore, che in rosa ha giocato poche partite quando in panchina c’era Filippi, potrebbe tornare proprio in Serie C.

Come riporta ‘La Casa di C’, il Messina è al lavoro per acquistare a titolo definitivo Marong. La dirigenza punterebbe su un giovane che non necessariamente andrebbe in campo da subito, dato che comunque la squadra siciliana non ha problemi in difesa: nonostante la bassa posizione in classifica, i gol subiti non sono tanti (poco più di uno a partita).

Marong, nelle prime gare di Palermo a fine 2021, sembrava potesse ritagliarsi dello spazio, ma alla fine non è più sceso in campo con Baldini e, pochi mesi dopo, ha lasciato la Sicilia. Marong è andato in prestito alla Gelbison, dove ha anche giocato, e ora che è tornato a Palermo partirà di nuovo. Questa volta, però, a titolo definitivo.