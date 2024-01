Palermo, fra gli esterni si segue anche Pierotti. “C’è la trattativa”

Spunta, un po’ a sorpresa, anche un esterno argentino nella lista degli interessi del diesse Leandro Rinaudo. Si tratta di Santiago Pierotti, che in realtà ha il passaporto comunitario (e quindi potrebbe giocare in Serie B), che dall’Argentina ha parlato di una trattativa già avviata con il Palermo.

“C’è qualcosa, stanno trattando il mio rappresentante e la società” ha detto Pierotti, stando a quando riporta il portale Lt10. Il giocatore non ha aggiunto altro sul Palermo e ha detto piuttosto di essere concertato sul Colón, la sua attuale squadra in Argentina, con cui ha un contratto fino alla fine di quest’anno.

Pierotti ha giocato solo nel club argentino, non è mai approdato in Europa e, a 22 anni, potrebbe essere arrivato il momento di farlo. Col Colón ha collezionato finora tantissima esperienza, con più di 110 partite in cui ha raccolto 10 gol e 3 assist.

È chiaro anche da queste statistiche che Pierotti non è un esterno bomber o goleador. L’argentino è molto fisico, essendo alto quasi un metro e 90, e anche se non ha grandi doti da finalizzatore riesce a rendersi molto utile in diverse zone del campo. E per questo è stato seguito anche da club di A come Napoli, Torino e Bologna.

Il Palermo, comunque, non ha in lista soltanto Pierotti. Anzi, la dirigenza ha già dei nomi che sta tenendo d’occhio da tempo in Italia, come Caso e Zerbin, e che potrebbero essere i preferiti considerando anche il fatto che Pierotti ha una valutazione piuttosto alta (si parla di più di 3 milioni di euro).

