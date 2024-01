Palermo, tutti vogliono Soleri: altra pretendente per l’attaccante

Edoardo Soleri fa gola a tanti club in Serie B. L’idea del Palermo è quella di non lasciar partire il giocatore, amato dai tifosi e comunque considerato un elemento importante dell’organico, ma è chiaro che davanti a offerte importanti – soprattutto per il ragazzo, che potrebbe aspirare a giocare di più – ci potrebbero essere riflessioni.

Secondo quanto riportato su TMW, nelle ultime ore si registra l’interessamento del Modena per Soleri. I gialloblu starebbero cercando di anticipare la concorrenza e portare alla corte di Paolo Bianco l’attaccante necessario per completare il reparto offensivo.

Soleri, però, è finito nel mirino di altri due club in Serie B. Il primo a farsi avanti è stato il Pisa ma anche il Catanzaro ha mostrato interesse nei confronti dell’attaccante rosanero. Il Palermo riflette ma sarà decisiva anche la volontà del giocatore.

