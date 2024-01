Palermo, Sabatini vuole Segre alla Salernitana: per i rosa è incedibile

Walter Sabatini vuole fare di tutto per salvare la Salernitana. Il nuovo direttore generale del club si sta muovendo per rinforzare l’organico in sede di calciomercato e nel mirino dell’ex dirigente rosanero ci sarebbe finito anche un calciatore del Palermo.

La Salernitana sarebbe interessata a Jacopo Segre. Sabatini è infatti alla ricerca di centrocampisti con il vizio del gol e la mezzala rosanero sarebbe perfetta: nella scorsa stagione ha segnato quattro reti e in questo campionato ha già raggiunto lo stesso score.

Per il Palermo, però, Segre è incedibile. Il numero 8 rosanero sta trovando continuità di rendimento ed è diventato imprenscindibile per il centrocampo di Corini, più ‘dinamico’ nelle ultime giornate. Il suo apporto è fondamentale e la società non se ne vorrebbe privare a cuor leggero, almeno nella sessione invernale di calciomercato.

LEGGI ANCHE

“IL PALERMO HA CHIESTO NOTIZIE PER GYOMBER DELLA SALERNITANA”

CALCIOMERCATO E SCONTRI DIRETTI, UN GENNAIO DI ‘FUOCO’ PER IL PALERMO

DICKMANN, IL PALERMO PRONTO A FARE UN’OFFERTA