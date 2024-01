Il Mattino – “Il Palermo ha chiesto notizie per Gyomber della Salernitana”

Il Palermo ha intenzione di rinforzare tutti i reparti in questa sessione di mercato. La dirigenza rosanero sta individuando due/tre profili per migliorare l’organico e dare a Eugenio Corini più possibilità di scelta.

Secondo quanto riportato da ‘Il Mattino’ di Salerno, il Palermo avrebbe chiesto notizie per Norbert Gyömbér, difensore slovacco classe 1992 che ha già giocato in Sicilia con la maglia del Catania dal 2013 al 2015. In stagione ha collezionato 17 presenze con la Salernitana tra Coppa Italia e Serie A.

Gyömbér è un difensore centrale di piede destro e negli ultimi anni è stato uno dei pilastri della Salernitana. In Serie B conta 125 presenze ma negli scorsi tre campionati si è consolidato come un buon centrale anche in A, dove è arrivato a quota 107 partite.

LEGGI ANCHE

CALCIOMERCATO E SCONTRI DIRETTI, UN GENNAIO DI ‘FUOCO’ PER IL PALERMO

DICKMANN, IL PALERMO PRONTO A FARE UN’OFFERTA