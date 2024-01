CorSport – “Palermo, per l’attacco è valida l’opzione Vignato”

Un vecchio obiettivo potrebbe tornare in auge per la sessione invernale di calciomercato. Secondo quanto riportato sul Corriere dello Sport, il Palermo starebbe cercando un attaccante esterno e anche la pista che porta a Emanuel Vignato è ancora valida.

Vignato interessa al Palermo sin dall’estate ma poi i rosa hanno preferito virare su un calciatore più esperto come Di Francesco. Il classe 2000 è così andato al Pisa ma sta deludendo le aspettative. In stagione ha collezionato dodici presenze, di cui cinque da titolare, senza fare gol o assist.

Il primo obiettivo per l’attacco, però, resta Giuseppe Caso. Il Palermo sta valutando diverse opzioni prima di far partire vere e proprie trattative ma l’esterno del Frosinone sembra perfetto per rinforzare il reparto offensivo.

LEGGI ANCHE

CALCIOMERCATO E SCONTRI DIRETTI, UN GENNAIO DI ‘FUOCO’ PER IL PALERMO

DICKMANN, IL PALERMO PRONTO A FARE UN’OFFERTA