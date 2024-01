Juventus, è fatta: l’offerta è stata accettata | Dopo le visite firma un quinquennale

Grande colpo messo a segno da Giuntoli. I tifosi sono impazienti nel vedere il campione sin da subito all’opera.

Da pochissime ore è iniziato il nuovo anno e con esso l’apertura della sessione invernale del calciomercato sembra essere già rovente. Una squadra fra tutte, in Serie A, ha l’arduo compito di rinforzarsi e diventare a tutti gli effetti la spina nel fianco dell’Inter di Simone Inzaghi, ad oggi capolista assoluta del torneo.

Stiamo parlando della Juventus di Massimiliano Allegri che, nonostante le difficoltà ad inizio campionato riscontrate con le squalifiche di Paul Pogba e Nicolò Fagioli, è riuscita a districarsi e a confermarsi come la seconda forza del nostro campionato con elementi di spicco in squadra, come Rabiot e Gatti.

Al momento, infatti, i nerazzurri sono ostacolati dai bianconeri che ad oggi sono gli unici a potersi giocare tutte le carte per poter conquistare il tanto ambito Scudetto. Cristiano Giuntoli, direttore sportivo giunto da Napoli nella scorsa estate, ha il duro compito di rinforzare una rosa che ha bisogno soprattutto di migliorare la parte mediana del campo e non solo.

Tra le altre zone nevralgiche, il reparto offensivo giudicato talvolta dei critici come poco prolifico e meno incisivo rispetto al passato, richiede una immediata manutenzione. Dušan Vlahović, Federico Chiesa, Arkadiusz Milik e Moise Kean, non sembrerebbero convincere pienamente il tecnico toscano che, non ha mai nascosto, di desiderare un bomber dalle caratteristiche importanti.

Gli obiettivi della Juventus

In molti, infatti, ricorderanno che nella scorsa sessione di calciomercato, la Juventus era vicina ad uno scambio clamoroso che avrebbe portato l’attaccante serbo al Chelsea per un trasferimento di Romelu Lukaku in Piemonte. Quest’ultimo, però, è stato letteralmente scippato da Tiago Pinto che lo ha regalato in prestito alla Roma di Josè Mourinho.

Ora però, il direttore sportivo dei piemontesi sta lavorando a tutto spiano per regalare ad Allegri i rinforzi utili al fine di portare avanti tutti gli obiettivi prefissati ad inizio stagione. La vittoria del campionato, ad oggi, non la si può considerare come un qualcosa di irraggiungibile considerando che l’Inter ha anche impegni in Champions League.

Adzic è bianconero

In Coppa Italia, invece, sia i campioni in carica del Napoli che i nerazzurri di Inzaghi sono stati battuti rispettivamente da due sorprese della Serie A: Frosinone e Bologna. Ora, stando a quanto riportato da tuttomercatoweb.com, il primo rinforzo in casa bianconera si chiama Adzic che firmerà un contratto quinquennale fino al 2029.

Non tutti però sanno che, alla base dell’accordo con la società montenegrina, Vasilije giungerà a pianta stabile in squadra solo ed esclusivamente dalla prossima estate. In questo modo, il giovane calciatore, avrà modo di maturare ancor di più esperienza e minutaggio al fine di diventare un elemento imprescindibile per Allegri.