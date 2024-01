Napoli, la storia si ripete: De Laurentiis lo lascia partire | Comunicato imminente

Il Napoli sembra davvero vicino ad effettuare una cessione importante. Non si tratta della prima volta che il giocatore lascia il club azzurro

Il calciomercato invernale del Napoli non si preannuncia particolarmente scoppiettante. Chiaramente siamo ancora agli inizi e tutto può succedere. Il colpo più importante è però già arrivato con il rinnovo di Osihmen. L’attaccante nigeriano ha prolungato il suo contratto con i campani fino al 2026.

Per il resto all’orizzonte non sembra esserci nulla di particolare. In attesa di capire se verrà fuori qualche opportunità allettante, la società partenopea sembra maggiormente concentrata sulle uscite e sulla possibilità di mandare a giocare i giovani talenti presenti in rosa. Un modo per consentire loro di crescere per poi tornare alla base più forti di prima.

Sono diversi gli elementi interessanti e di prospettiva a disposizione di mister Mazzarri che però finora eccetto qualche spezzone in campionato e in Coppa Italia, non hanno trovato particolarmente spazio. D’altronde la voglia di difendere il titolo conquistato lo scorso anno e l’ambizione di andare avanti in Champions League, hanno portato la società a puntare sulle certezze del recente passato.

Al contempo è sempre bene dare uno sguardo al futuro, anche perché la squadra dopo l’impresa epica della scorsa stagione non è stata in grado di confermarsi. Dunque a fine anno è lecito aspettarsi qualche cambiamento. Poter puntare su qualche giovanotto di buone speranze cresciuto in casa è molto importante in quest’epoca di particolare difficoltà per il calcio a livello globale.

Napoli: dove potrebbe andare Zanoli

Per effetto di queste considerazioni uno dei principali indiziati a lasciare Napoli per poi poter tornare con maggiori certezze è Alessandro Zanoli. Il terzino classe 2000 finora ha totalizzato 4 presenze in campionato e 1 in Coppa Italia. Troppo poche per un giovane che nutre l’ambizione di diventare grande.

Per questo il presidente De Laurentiis starebbe pensando di mandarlo a giocare in prestito in qualche club di Serie A con meno aspettative e che favorisca il percorso di maturazione del ragazzo cresciuto nelle giovanili azzurre. D’altronde essendo anche nel giro dell’Under 21 è nel suo interesse trovare maggiore spazio. Stando agli ultimi rumors di mercato potrebbe approdare al Genoa.

Zanoli e il ritorno a Genova: lo “scomodo passato”

Per lui si tratterebbe di un ritorno nella città ligure visto che proprio dodici mesi fu ceduto in prestito alla Sampdoria. Un particolare di non poco conto e non propriamente positivo per Zanoli. Nel caso spera di farsi apprezzare dai tifosi rossoblù per le sue prestazioni in campo “cancellando” così lo scomodo passato.

Con la maglia blucerchiata però ha ben figurato totalizzando ben 22 presenze e mettendo a segno 2 reti, le sue prime e per ora uniche nel massimo campionato. Chissà se all’ombra della Lanterna la sua carriera non possa ripartire nel migliore dei modi grazie ai dettami tattici di Gilardino, che sta guidando egregiamente il Grifone finora.