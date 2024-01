Quotidiano Sportivo – “Palermo, il Pisa sonda il terreno per Soleri”

Il Pisa è in prima linea per acquistare un attaccante nella sessione invernale di calciomercato. Il club nerazzurro ha intenzione di rinforzare l’organico viste le difficoltà nella prima parte di stagione e ha messo nel mirino un giocatore del Palermo.

Secondo quanto riportato sul Quotidiano Sportivo, il Pisa ha sondato il terreno per Edoardo Soleri. Il 27 rosanero, infatti, potrebbe essere ceduto visto il poco spazio che ha avuto nel girone d’andata: sono state dodici le presenze, una sola da titolare. I nerazzurri avevano seguito il giocatore già in estate ma poi non era nata una trattativa vera e propria.

L’obiettivo numero uno del Pisa è però Thomas Henry del Verona. L’affare è difficile perché il francese ha un ingaggio di circa un milione e un contratto con l’Hellas fino al 2026.

