Spalletti: “Sono in cerca di giovani. Mi è piaciuto l’atteggiamento di Lucca”

Luciano Spalletti è sempre alla ricerca di nuovi giocatori da ‘lanciare’. Il c.t. della Nazionale ha concesso una lunga intervista andata in onda su Rai 2 e ha fatto il punto della situazione in vista di Euro 2024, che vedrà l’Italia difendere il titolo di campione.

“Il mio dovere è guardare, osservare, scoprire tutto ciò che può fare esultare la gente – afferma – . Giovani in rampa di lancio? Sono venuti fuori Kayode, Ranieri, Koleosho, Casadei che avevamo nel mirino da un po’. Bove è oramai una certezza, mi è piaciuto nell’ultimo periodo l’atteggiamento di Lucca, e poi Prati, Calafiori che è una certezza a sinistra e al centro ed è pronto per la nazionale”.

“La qualificazione è la voce che sale dal fondo del pozzo in cui eravamo caduti e che urla al mondo che ci siamo anche noi e siamo più vivi che mai. Ci permette di andare a difendere il titolo vinto nel 2021, ma c’è ancora tanto lavoro da fare. I tifosi ci trasmetteranno amore e senso appartenenza, è anche per loro che non dovremo risparmiarci neanche un centimetro”, dice.

