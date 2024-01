City Group, il Bahia si allenerà nel centro sportivo di Manchester

La City Football Academy, l’avveniristico centro sportivo del Manchester City, diventerà la base temporanea del Bahia, squadra recentemente acquisita dal City Group. Un’esperienza vissuta nel settembre 2022 anche dal Palermo, a testimonianza della vicinanza della holding a tutti i club della ‘galassia’.

Secondo quanto riportato dal Correio, il Bahia terrà il ritiro pre-campionato a Manchester City, spostandosi in Inghilterra il 9 gennaio per rimanerci fino al 21. La squadra di Pep Guardiola, invece, ha in programma giorno 13 la gara col Newcastle e poi sfrutterà la pausa invernale per svolgere gli allenamenti al caldo di Abu Dhabi.

Sarà un’occasione di confronto e ‘studio’ per il Bahia. L’allenatore Rogério Ceni ha anticipato i giocatori e si è recato in vacanza a Manchester per una full immersion nel City Group. Il tecnico ha incontrato i principali dirigenti del gruppo e visitato gli impianti del Manchester City. Poi è andato in Spagna e ha seguito il Girona, leader del campionato spagnolo.

