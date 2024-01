Repubblica – “Il Trapani cerca un attaccante: tre nomi in lizza”

Il Trapani cerca un attaccante. Per far posto al nuovo bomber, la società ha cominciato a sfoltire l’organico, poi il d.s. Mussi cercherà il profilo giusto tra i giocatori proposti alla società.

La Repubblica riporta che sono tre i principali nomi in lizza. Nella lista c’è Marcello Trotta, 31 anni con un passato in A fra Sassuolo e Crotone e che quest’anno ha cominciato la stagione alla Pistoiese, in Serie D, dove ha messo a segno 3 gol in 10 presenze.

Tra i papabili ci sarebbe anche Riccardo Maniero, 36enne attaccante della Turris, la quale non sembrerebbe disposta a privarsi del suo centravanti, autore di 5 gol in 18 partite. L’altro attaccante in lizza è Stefano Scappini, 35 anni, 5 gol in 17 presenze nel Novara, società di Serie C.

