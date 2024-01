Catania, nuova avventura per l’ex Tabbiani: torna al Fiorenzuola / UFFICIALE

Nuova avventura per Luca Tabbiani. L’ex allenatore del Catania ha firmato un nuovo contratto col Fiorenzuola, squadra già allenata per 147 partite nel quadriennio 2019-2023.

ECCO LA NOTA

U.S. Fiorenzuola 1922 è contenta di poter comunicare che il nuovo allenatore della Serie C Now 2023/2024 è Luca Tabbiani. Si tratta di un grande ritorno in rossonero per l’allenatore ligure, sulla panchina rossonera per ben 147 volte nel quadriennio 2019-2023 con la storica promozione in Serie C ottenuta nell’estate 2021, prima della conquista di due salvezze consecutive in Serie C. Nella prima metà di campionato, Tabbiani ha guidato per le prime 12 giornate di Serie C Now Girone C la squadra del Catania F.C.

Con lui, il nuovo staff rossonero sarà ampliato dall’arrivo di Michele Coppola come Vice Allenatore e di Paolo Bertoncini come Preparatore Atletico, con Ettore Guglieri che diventerà Collaboratore Tecnico. Al nostro nuovo allenatore Luca Tabbiani, che ha firmato un contratto fino al 30/06/2024, ed al suo staff il bentornato ed i migliori auguri di buon lavoro da parte di tutta la società U.S. Fiorenzuola 1922.

LEGGI ANCHE

